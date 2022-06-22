Система «Безопасный город» защитит от украинских беспилотников людей, живущих возле границы

По словам Победоносцева, с помощью системы можно будет следить за окружающей средой, вести радиационный, химический и бактериологический контроль, видеонаблюдение периметра установленных границ. Что не менее важно, «Безопасный город» закроет небо приграничных регионов от беспилотников.

Также эксперт отметил, что безопаснее станет на 30-40%.

Победоносцев рассказал, что всё ПО для системы пишется в России, всё оборудование и датчики отечественного производства. «Видеонаблюдение и датчики для этой системы тоже делают у нас. Эти технические средства охраны обеспечивают безопасность атомных электростанций и частично участвуют в охране Крымского моста. Да, наши системы не так хорошо рекламируют, как импортные, но наши системы ещё ни разу никого не подводили», — подчеркнул руководитель.