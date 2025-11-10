Система проверки возраста YouTube массово ошибается — взрослым предлагают подтвердить личность вручную

Об этом сообщают десятки жалоб на Reddit. Система, предназначенная для защиты детей от нежелательного контента, теперь требует от совершеннолетних вручную подтверждать возраст — с помощью паспорта, банковской карты или селфи.

Без этого доступ к «возрастным» видео и части функций платформы оказывается заблокирован. Ошибки массово фиксируются в США, Великобритании и странах ЕС, где недавно запустили обновлённую ИИ-проверку.