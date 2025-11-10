Наука и технологии
Опубликовано 10 ноября 2025, 08:11
Система проверки возраста YouTube массово ошибается — взрослым предлагают подтвердить личность вручную

Искусственный интеллект YouTube, отвечающий за автоматическую проверку возраста, начал ошибочно определять взрослых пользователей как несовершеннолетних.
© Android Headlines

Об этом сообщают десятки жалоб на Reddit. Система, предназначенная для защиты детей от нежелательного контента, теперь требует от совершеннолетних вручную подтверждать возраст — с помощью паспорта, банковской карты или селфи.

Без этого доступ к «возрастным» видео и части функций платформы оказывается заблокирован. Ошибки массово фиксируются в США, Великобритании и странах ЕС, где недавно запустили обновлённую ИИ-проверку.

© Android Headlines

Пользователи получают уведомление: «Мы изменили некоторые ваши настройки. Мы не смогли подтвердить, что вы взрослый». YouTube утверждает, что новая система должна повышать безопасность несовершеннолетних, но пользователи называют её чрезмерно навязчивой и недоработанной.

Аналогичные алгоритмы Google уже применяет и в Play Store, однако там доступна альтернативная верификация через сторонний сервис — в YouTube такой опции пока нет.