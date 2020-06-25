Система распознавания лиц ошибочно "обвинила" невиновного человека

Так, американский союз защиты гражданских свобод уже подал жалобу на полицию Детройта в связи с тем, что местные стражи правопорядка неправомерно задержали подозреваемого Роберта Уильямса из-за ошибки в системе DataWorks Plus, основанной на технологии компьютерного зрения.

Вопросы в корректности работы ИИ возникли после того, как потерпевший заявил, что видит Уильямса впервые, а также то, что он явно не участвовал в совершенном преступлении.

Справедливости ради, стоит отметить, что это первый подобный случай в США, когда происходит неправомерный арест в связи с ошибкой работы системы распознавания лиц.