Наука и технологии
Сегодня 15:10
Система распознавания лиц ошибочно "обвинила" невиновного человека
Это первый подобный случай в Соединенных Штатах
В сети появилась информация о крайне неприятном инциденте, произошедшем в США. Там система распознавания лиц ошибочно "обвинила" невиновного человека.
Так, американский союз защиты гражданских свобод уже подал жалобу на полицию Детройта в связи с тем, что местные стражи правопорядка неправомерно задержали подозреваемого Роберта Уильямса из-за ошибки в системе DataWorks Plus, основанной на технологии компьютерного зрения.
Вопросы в корректности работы ИИ возникли после того, как потерпевший заявил, что видит Уильямса впервые, а также то, что он явно не участвовал в совершенном преступлении.
Справедливости ради, стоит отметить, что это первый подобный случай в США, когда происходит неправомерный арест в связи с ошибкой работы системы распознавания лиц.