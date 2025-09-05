Система RoboBallet научила роботов работать синхронно на производстве

В промышленности давно существует проблема: координация движений нескольких роботов в одном пространстве требует сотен часов работы программистов и часто сопровождается ошибками. RoboBallet решает эту задачу автоматически. Система строит планы движений так, чтобы избежать столкновений между роботами и оборудованием, а также помогает быстрее адаптироваться к изменениям в рабочем процессе.

Алгоритм основан на графовых нейросетях и методе обучения с подкреплением. Роботы учатся на ошибках, получая «награду» за успешное выполнение действий. Такой подход позволяет им осваивать новые схемы движения, даже если они ранее не сталкивались с подобными задачами.

По результатам испытаний, уже после нескольких дней тренировки система смогла разрабатывать сложные планы за считанные секунды. RoboBallet одновременно координировал до восьми манипуляторов, выполняющих десятки задач, что значительно превосходит возможности традиционных методов.

Разработчики отмечают, что система способна адаптироваться в реальном времени. Если один из роботов выходит из строя или изменяется конфигурация рабочего пространства, алгоритм быстро перестраивает план действий. Кроме того, технология помогает определять оптимальное расположение роботов для максимальной производительности.