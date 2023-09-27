Система спасения после аварий «ЭРА-ГЛОНАСС» появится в Китае

АО «ГЛОНАСС» предложило создать в Китае систему для экстренного оповещения на транспорте. Они хотят поделиться опытом внедрения госинформационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» — первой в мире системы национального охвата для экстренных вызовов. Этот проект в Китае станет одним из самых масштабных использований спутниковых систем «ГЛОНАСС» и BeiDou (китайской навигационной спутниковой системы) в сфере транспорта. Он призван повысить безопасность и спасти жизни многих китайских водителей.

Этот совместный проект также содействует экспорту высокотехнологичных российских решений, создавая новое направление сотрудничества между Россией и Китаем. Это поможет улучшить безопасность и устойчивость транспортных систем, что является важной социальной задачей.

Генеральный директор компании, выступая на форуме Global Sustainable Transport Forum в Пекине, подчеркнул уникальность компетенций «ГЛОНАСС» и успешные технологические решения, доказанные восьмилетним опытом работы «ЭРА-ГЛОНАСС». Он также выразил интерес к дальнейшим переговорам с китайской стороной и подчеркнул потенциал создания новых цифровых сервисов и продуктов для безопасности и управления автотранспортом, таких как голосовые помощники и удалённое управление.