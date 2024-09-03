Система защиты от мошенников Сбера предотвращает почти 100% преступлений

Антифрод-система Сбербанка, предотвращающая попытки мошенников вывести деньги клиентов, показала почти стопроцентную эффективность. Об этом рассказал заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов на Восточном экономическом форуме. По его словам, система выявляет 99,8% случаев мошенничества, но он подчеркнул, что полностью победить злоумышленников одному банку не под силу, даже с самыми передовыми инструментами.

Кузнецов сообщил, что Сбербанк активно сотрудничает с Центробанком, передавая данные о мошеннических реквизитах, которые затем попадают в общую базу, доступную всем банкам. В борьбе с мошенничеством Сбербанк также взаимодействует с другими финансовыми учреждениями и операторами связи. Он отметил, что эта работа требует участия многих сторон, включая правоохранительные органы и органы государственной власти.

По мнению топ-менеджера, борьба с мошенничеством — это общегосударственная задача, которую можно решить только совместными усилиями всех заинтересованных сторон. Для эффективного противодействия необходима координация между банками, операторами связи и государственными структурами.