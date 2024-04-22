Систему «Антифрод» Роскомнадзора подключат к звонкам в мессенджерах

Согласно предварительной версии паспорта федерального проекта «Информационная безопасность», система «Антифрод» Роскомнадзора, созданная для предотвращения мошенничества при голосовых вызовах, должна будет начать контроль за «инцидентами» в мессенджерах, включая Telegram и Viber. Это планируется осуществить до 2029 года. Система «Антифрод» начала работать в конце 2022 года для выявления случаев подмены трафика во время звонков, но злоумышленники стали активно использовать мессенджеры после её запуска.

Однако, возможность контроля за вызовами через мессенджеры вызывает сомнения у экспертов, так как такой трафик зашифрован и операторы не могут видеть детали вызовов или их продолжительность. Планируется также создание узла верификации в рамках системы «Антифрод» для блокировки вызовов из номеров с кодами 8-800 и 8-900. Номера с кодом 900 часто используются мошенниками, поэтому в некоторых организациях, например, в «Сбербанке», заявили, что их сотрудники не совершают вызовы через мессенджеры.