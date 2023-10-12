Системы наведения и связи в дронах «Ланцет» усовершенствуют

20:56, 12 октября 2023
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Системы наведения и связи в дронах «Ланцет» усовершенствуютОб этом сообщил глава концерна «Калашников»
Глава концерна «Калашников» Алан Лушников, выступая на первом Всероссийском оружейном форуме «Российский оружейный рынок. Развилка в развитии» сообщил о совершенствовании дрона-камикадзе «Ланцет».
© Калашников
Лушников отметил, что опыт СВО показал необходимость развития дронов. Также руководитель уточнил, что на данный момент совершенствуются системы наведения и связи «Ланцетов».
Потому что, когда мы даём какое-то решение, противник достаточно быстро находит какое-то противодействие, и мы должны вносить другое решение, это постоянная работа над совершенствованием. Мы это постоянно делаем.
Алан Лушников
Генеральный директор концерна «Калашников»