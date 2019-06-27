Системы распознавания лиц привели к аресту 90 россиян

В тестах участвует «Центр речевых технологий» и VisionLabs, которая помогла задержать в столичной подземке 62 человека из федерального розыска.

Около двух лет назад власти Москвы подключили к столичным камерам видеонаблюдения систему распознавания лиц от компании NTechLabs, создавшей нашумевший несколько лет назад сервиса FindFace. Городская сеть из камер видеонаблюдения насчитывает порядка 167 тыс устройств, расположенных в самых разных местах: в школах, подъездах, спортивных стадионах, детских садах и других местах массового скопления народа.

Напомним, что в прошлом году московские судебные приставы начали использовать камеры уличного наблюдения для розыска должников. А 22 мая МВД начало тестирование камер-видеорегистраторов с возможностью распознавания лиц.