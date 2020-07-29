Системы распознавания лиц проверили на способность анализировать людей в масках

Итоги проведенного эксперимента оказались одновременно и положительными, и в какой-то степени все же отрицательными. Так, например, в целом большинство алгоритмов вполне справились с поставленной задачей. Но при этом они все же показали куда менее высокий уровень безошибочного распознавания, чем показывали в случае с людьми, не надевавшими маски.

Исследователи протестировали 89 алгоритмов, которые в обычных условиях распознавали лица с точность в 99,7%. Но как только участники эксперимента надевали маски, лучший из алгоритмов показывал увеличение числа ошибок на 5%. При этом большинство алгоритмов показали уровень ошибочности от 20% до 50%.