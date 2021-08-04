«Ситилинк» продает со скидками всю технику

В рамках актуальной распродажи цены снизились на все товары, представленные в магазине, в том числе и на технику, электронику и прочие гаджеты. Для получения скидки необходимо в корзине ввести промокод «NOW». Отметим, что для снижения цены необходимо оформить заказ как минимум на 1 500 рублей. Размер конечной скидки, в свою очередь, варьируется в зависимости от стоимости заказа и может составлять как 200 рублей, так и 5 000.

Воспользоваться данной акцией можно вплоть до 15 августа. Узнать о правилах проведения распродажи или оформить заказ на товар можно перейдя по этой ссылке.