"Ситилинк" распродает технику для любителей игр

Отметим, что если товар имеет ярлык “Промокод GAMER”, то для получения скидки необходимо в корзине ввести промокод “GAMER”.

Скидки в рамках этой распродажи достигают 26 тысяч рублей. В частности, сэкономить эту сумму можно на покупке ноутбука Ноутбук ASUS ROG GX550LXS-HF150T. Эта модель работает на базе процессора Intel Core i7 10875H, имеет память объемом 16 ГБ и SSD на 1024 ГБ.

Игровую консоль Nintendo Switch Lite, в свою очередь, продают за 17 490 рублей вместо прежних 19 490.

Ознакомиться со всем ассортиментом товаров, представленном в распродаже, можно по этой ссылке.