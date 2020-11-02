"Ситилинк" запустил большую распродажу техники и электроники со скидками до 50%

Отметим, что для получения скидки на товар, на котором ярлык “уже со скидкой” отсутствует, предусмотрен промокод BIGSALE.

Так, со скидкой можно приобрести смартфон Huawei P40 в модификации на 128 ГБ. Напомним, что в обычное время эта модель продается за 46 170 рублей, тогда как сейчас ее можно купить за 39 990 рублей.

В то же время, ноутбук DELL G7 7700 можно приобрести со скидкой в 20 718 рублей.

В распродаже представлен большой ассортимент различной техники, включая ноутбуки, телевизоры, компьютеры и прочее. Ознакомиться с ним можно по этой ссылке. Закончится распродажа 15 ноября.