"Ситилинк" запустил новогоднюю распродажу со скидками до 50%

В рамках распродажи можно приобрести со скидкой смартфон SAMSUNG Galaxy S20. Так, если в обычное время его стоимость составляет 69 610 рублей, то сейчас его можно ухватить за 59 990 рублей.

Сэкономить 19 498 рублей, в свою очередь, предлагается на покупке 65-дюймового Ultra HD 4K телевизора TCL L65C8US.

В новогодней распродаже “Ситилинк” можно встретить большой ассортимент товаров, начиная от кухонной техники, заканчивая крупной бытовой техникой. Ознакомиться со всеми устройствами, участвующими в акции, можно по этой ссылке. Продлится она вплоть до 27 декабря.