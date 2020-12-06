Наука и технологии
Сегодня 14:01
"Ситилинк" запустил новогоднюю распродажу со скидками до 50%
До 27 декабря
Российский ритейлер “Ситилинк” запустил очередную распродажу. На этот раз она приурочена к грядущему Новому году, а размер максимальной скидки достигает 50%.
В рамках распродажи можно приобрести со скидкой смартфон SAMSUNG Galaxy S20. Так, если в обычное время его стоимость составляет 69 610 рублей, то сейчас его можно ухватить за 59 990 рублей.
Сэкономить 19 498 рублей, в свою очередь, предлагается на покупке 65-дюймового Ultra HD 4K телевизора TCL L65C8US.
В новогодней распродаже “Ситилинк” можно встретить большой ассортимент товаров, начиная от кухонной техники, заканчивая крупной бытовой техникой. Ознакомиться со всеми устройствами, участвующими в акции, можно по этой ссылке. Продлится она вплоть до 27 декабря.