Наука и технологии
Сегодня 17:27
"Ситилинк" запустил новогоднюю распродажу техники
Со скидками до 50%
Российский ритейлер “Ситилинк” запустил очередную распродажу техники, приуроченную к Новому году.
Так, за 18 440 рублей вместо прежних 21 490 рублей можно приобрести смартфон Galaxy A51 в модификации на 64 ГБ памяти. Напомним, что именно это смартфон были назван самым популярным среди россиян в текущем году.
Сэкономить 7 941 рубль, в свою очередь, предлагается на покупке холодильника ELECTROLUX ENN 3153.
За 12 990 рублей вместо прежних 14 990 рублей можно купить робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential.
Помимо прочего в распродаже можно встретить технику для дома и кухни, компьютеры, телевизоры и прочие устройства, а размер максимальной скидки достигает 50%. Закончится акция 17 января. Ознакомиться со всем ассортиментом можно по этой ссылке.