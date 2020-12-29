"Ситилинк" запустил новогоднюю распродажу техники

Так, за 18 440 рублей вместо прежних 21 490 рублей можно приобрести смартфон Galaxy A51 в модификации на 64 ГБ памяти. Напомним, что именно это смартфон были назван самым популярным среди россиян в текущем году.

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За 12 990 рублей вместо прежних 14 990 рублей можно купить робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential.

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