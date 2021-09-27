«Ситилинк» запустил распродажу игровых товаров

Так, 27-дюймовый игровой монитор ACER Nitro VG270Ubmiipx можно ухватить за 19 990 рублей вместо исходных 22 490.

Отметим, что для некоторых категорий товаров применим промокод «GOODGAME», снижающий цену товара. Например по этому коду компьютеры можно купить со скидками до 20 999 рублей. Такие товары помечены ярлыком «Промокод GOODGAME».

Также в акции представлены различные игровые аксессуары, гарнитуры, игровые кресла, консоли, мерч для геймеров и прочие товары. Ознакомиться с полным ассортиментом можно перейдя по этой ссылке. Закончится распродажа уже 30 сентября.