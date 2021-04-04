"Ситилинк" запустил распродажу техники и электроники со скидками до 40%

Отметим, что в распродаже товары поделены на две категории - с ярлыком “уже со скидкой” и без него. Так, для получения скидки на товары второй категории необходимо ввести промокод “SEASON”.

Со скидкой можно ухватить полезную для дачного сезона технику. Например триммер бензиновый HUTER GGT-2450T. Раньше его продавали за 8 990 рублей, тогда как сейчас он доступен за 6 490.

Стоимость строительного пылесоса BOSCH AdvancedVac20, в свою очередь, упала с 10 800 рублей до 9 490.

Холодильник STINOL STS 185 S продается за 16 990 рублей вместо прежних 22 990.

Ознакомиться со всеми товарами, стоимость которых упала в рамках распродажи, можно по этой ссылке. Закончится акция 27 апреля.