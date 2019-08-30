Ситуацию с глобальным потеплением научились отслеживать по бургундскому вину

Так, Тома Лаббе, ученый из Университета Бургундии, совместно со своими коллегами, детально восстановил даты сбора винограда в винной столице Бургундии за последние почти 700 лет. Для этого он воспользовался огромным количеством необработанных архивов. По итогу анализа команда ученых подтвердила серию дат, воспользовавшись подробными температурными данными за последние 360 лет. В результате команда исследователей смогла оценить температуру с апреля по июль в регионе Бон за все 664 года.

”Результаты четко разделены на две периода. До 1987 года виноград собирали с 28 сентября. Начиная с 1988 года, сбор урожая начинался в среднем на 13 дней раньше”, — подвел итог Лаббе.