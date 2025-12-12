SK Hynix и NVIDIA объединились для создания ИИ-накопителей в 30 раз быстрее SSD

На конференции AISFC 2025 вице-президент SK Hynix Ким Чхон-сону подтвердил: компании работают над линейкой AI-NAND, а первым продуктом станет высокопроизводительный модуль AI-N P.

Ключевая идея — перестроить взаимодействие NAND-памяти и контроллера так, чтобы устранить главный тормоз ИИ-систем. Речь идет о медленном обмене данными между хранилищем и GPU.

Прототип, который SK Hynix планирует показать в конце 2026 года, будет использовать интерфейс PCIe 6.0 и обеспечит до 25 млн IOPS. Для сравнения, топовые корпоративные SSD сегодня едва достигают 3 млн IOPS.

Следующее поколение, запланированное на 2027 год, должно выйти на 100 млн IOPS, фактически создав новый стандарт для ИИ дата-центров.

Параллельно SK Hynix строит полную линейку решений: AI-N P (производительность), AI-N B (ширина канала, разрабатывается вместе с SanDisk) и AI-N D (емкость).

NVIDIA уже участвует в PoC-тестировании, оптимизируя энергоэффективность и задержки при массовых ИИ-вычислениях, чтобы хранилище перестало быть узким местом в больших моделях.