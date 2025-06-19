Наука и технологии
Опубликовано 19 июня 2025, 17:30
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SK hynix первой поставила чипы HBM4 для новых GPU NVIDIA Rubin

Компания обошла Micron и Samsung на рынке памяти
Южнокорейская компания SK hynix начала поставки модулей памяти нового поколения HBM4 для тестирования будущих графических процессоров NVIDIA Rubin. Это делает ее первым поставщиком подобной технологии для американской корпорации и временно выводит в лидеры на рынке высокоскоростной памяти.
SK hynix первой поставила чипы HBM4 для новых GPU NVIDIA Rubin

© SK hynex

По информации южнокорейского издания DealSite, поставки начались в ограниченных объемах. Внедрение HBM4 важно для индустрии, поскольку новая архитектура объединяет память и логические компоненты в одном корпусе, что делает ее уникальной по сравнению с предыдущими стандартами.

HBM-память используется в самых мощных вычислительных системах, включая решения для искусственного интеллекта. HBM4, как ожидается, станет основой нового поколения видеокарт NVIDIA Rubin, которые планируется вывести на рынок в четвертом квартале 2025 года.

Конкуренты SK hynix — Micron и Samsung — пока отстают. У Micron наблюдаются трудности с производством чипов HBM4. Samsung демонстрирует прогресс, однако точные показатели по новой памяти остаются неизвестны. Ранее Samsung поставлял модули HBM3E для AMD, что может улучшить его шансы попасть в список поставщиков NVIDIA.

Несмотря на приоритет SK hynix, NVIDIA, вероятно, сохранит стратегию «мультисорсинга», привлекая несколько поставщиков для снижения рисков. Однако сейчас именно SK hynix считается основным партнером в производстве HBM4 для Rubin.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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