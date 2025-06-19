SK hynix первой поставила чипы HBM4 для новых GPU NVIDIA Rubin

По информации южнокорейского издания DealSite, поставки начались в ограниченных объемах. Внедрение HBM4 важно для индустрии, поскольку новая архитектура объединяет память и логические компоненты в одном корпусе, что делает ее уникальной по сравнению с предыдущими стандартами.

HBM-память используется в самых мощных вычислительных системах, включая решения для искусственного интеллекта. HBM4, как ожидается, станет основой нового поколения видеокарт NVIDIA Rubin, которые планируется вывести на рынок в четвертом квартале 2025 года.

Конкуренты SK hynix — Micron и Samsung — пока отстают. У Micron наблюдаются трудности с производством чипов HBM4. Samsung демонстрирует прогресс, однако точные показатели по новой памяти остаются неизвестны. Ранее Samsung поставлял модули HBM3E для AMD, что может улучшить его шансы попасть в список поставщиков NVIDIA.

Несмотря на приоритет SK hynix, NVIDIA, вероятно, сохранит стратегию «мультисорсинга», привлекая несколько поставщиков для снижения рисков. Однако сейчас именно SK hynix считается основным партнером в производстве HBM4 для Rubin.