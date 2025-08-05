Наука и технологии
Опубликовано 05 августа 2025, 12:16
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SK Hynix поднимет цены на HBM4 на 70% на фоне монополии на рынке

Компания предлагает NVIDIA память нового поколения по премиальной цене
Южнокорейская компания SK Hynix планирует значительно повысить цены на передовую память HBM4, увеличив стоимость на 70% по сравнению с предыдущей версией HBM3E. Основной причиной такого роста называют более высокую себестоимость производства, а также монопольное положение производителя в поставках HBM4.
SK Hynix поднимет цены на HBM4 на 70% на фоне монополии на рынке

© SK hynex

Пока другие крупные участники рынка, такие как Samsung и Micron, находятся на стадии разработки, SK Hynix уже наладила выпуск новых чипов и начала поставки NVIDIA. Это дало компании преимущество на фоне конкурентов и возможность предлагать продукцию по завышенной цене, особенно для заказов с ранней поставкой.

Ключевым фактором подорожания стало использование 4-нм техпроцесса от TSMC, который применяется в базовой структуре HBM4. Технология сложная и требует объединения логики и памяти в едином корпусе, что дополнительно увеличивает затраты на производство.

В настоящее время SK Hynix является эксклюзивным поставщиком 12-слойных чипов HBM3E для NVIDIA, которые используются в новых графических решениях линейки Blackwell Ultra. Это укрепило позиции компании в переговорах о поставках HBM4 и позволило диктовать условия.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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