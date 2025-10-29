SK Hynix продала все производственные мощности на 2026 год из-за спроса на ИИ

В третьем квартале операционная прибыль достигла 11,4 трлн вон ($ 8 млрд), а выручка составила 24,5 трлн вон. Компания начала поставки компонентов HBM4 нового поколения и планирует полностью перейти на их продажи в 2026 году.

Акции SK Hynix утроились в стоимости с начала года. Спрос на высокоскоростную память HBM продолжает опережать предложение, что сохранит дефицит на рынке до 2027 года. Компания увеличивает капитальные расходы для наращивания производственных мощностей.