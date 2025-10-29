SK Hynix продала все производственные мощности на 2026 год из-за спроса на ИИ

Опубликовано 29 октября 2025, 19:411 мин.
SK Hynix продала все производственные мощности на 2026 год из-за спроса на ИИПрибыль компании выросла на 62%
Южнокорейская компания SK Hynix, ключевой поставщик памяти для NVIDIA, сообщила о росте прибыли на 62% и полностью распродала производственные мощности на 2026 год. Рекордный спрос связан с глобальным развитием инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ).
В третьем квартале операционная прибыль достигла 11,4 трлн вон ($ 8 млрд), а выручка составила 24,5 трлн вон. Компания начала поставки компонентов HBM4 нового поколения и планирует полностью перейти на их продажи в 2026 году.
Акции SK Hynix утроились в стоимости с начала года. Спрос на высокоскоростную память HBM продолжает опережать предложение, что сохранит дефицит на рынке до 2027 года. Компания увеличивает капитальные расходы для наращивания производственных мощностей.