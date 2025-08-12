SK Hynix спрогнозировала рост рынка ИИ-памяти на 30% в год до 2030

HBM впервые появилась в 2013 году и отличается вертикальной компоновкой чипов, что экономит место и снижает энергопотребление. По мере развития технологий SK Hynix и другие производители, включая Samsung Electronics и Micron Technology, внедряют в новые модели HBM4 специальные логические кристаллы для управления памятью, что делает продукцию уникальной для каждого клиента и усложняет замену аналогами конкурентов.

Компания отмечает, что пока индивидуальная настройка памяти доступна в основном крупным клиентам вроде Nvidia, но в будущем спрос на персонализированные решения вырастет. Этот тренд, по прогнозу SK Hynix, станет одним из ключевых факторов роста.

При этом на рынке возможны ценовые колебания. Samsung недавно предупредила, что предложение чипов HBM3E в ближайшее время может превысить спрос. Несмотря на это, акции SK Hynix в этом году выросли более чем на 50%, что значительно выше индекса KOSPI.

На внешнюю торговлю может повлиять политика США. Президент Дональд Трамп заявил о планах ввести 100% тариф на импорт полупроводников из стран, не производящих их в Америке. Южнокорейские SK Hynix и Samsung под эти меры, вероятно, не попадут, так как уже инвестируют в заводы и центры разработки в США.