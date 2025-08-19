SK Hynix впервые обошла Samsung на рынке DRAM

Опубликовано 19 августа 2025, 08:151 мин.
SK Hynix впервые обошла Samsung на рынке DRAMПереход NVIDIA на HBM-решения SK Hynix ускорил падение доли Samsung
Компания SK Hynix впервые за 33 года возглавила мировой рынок оперативной памяти, сместив с лидирующей позиции Samsung. Согласно последним данным, доля SK Hynix в сегменте DRAM достигла 36,3%, тогда как у Samsung она снизилась до 32,7%. Для Samsung это крупнейшее сокращение доли на рынке с момента начала статистического наблюдения в 1999 году.
Главной причиной изменения баланса стала растущая востребованность высокопроизводительной памяти HBM, особенно со стороны производителей решений в области искусственного интеллекта. SK Hynix одной из первых заключила стратегический контракт с NVIDIA, обеспечив себя стабильным спросом на HBM3 и HBM3E-модули.
В то же время Samsung не успела вовремя закрепиться в этом сегменте и не вошла в ключевые цепочки поставок, что привело к заметному сокращению объема заказов со стороны крупнейших клиентов. Несмотря на развитие собственного стандарта HBM3E, компания пока не смогла вернуть утраченную долю.