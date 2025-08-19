SK Hynix впервые обошла Samsung на рынке DRAM

Главной причиной изменения баланса стала растущая востребованность высокопроизводительной памяти HBM, особенно со стороны производителей решений в области искусственного интеллекта. SK Hynix одной из первых заключила стратегический контракт с NVIDIA, обеспечив себя стабильным спросом на HBM3 и HBM3E-модули.

В то же время Samsung не успела вовремя закрепиться в этом сегменте и не вошла в ключевые цепочки поставок, что привело к заметному сокращению объема заказов со стороны крупнейших клиентов. Несмотря на развитие собственного стандарта HBM3E, компания пока не смогла вернуть утраченную долю.