SK Hynix завершила сертификацию и готовится к выпуску чипов HBM4

Опубликовано 12 сентября 2025, 23:441 мин.
SK Hynix завершила сертификацию и готовится к выпуску чипов HBM4Массовое производство стартует во второй половине года
Компания SK Hynix объявила о завершении внутренней сертификации микросхем памяти HBM4 и создании системы для их серийного выпуска.
© SK Hynix
Еще в марте производитель направил клиентам образцы 12-слойных HBM4 и сообщил о планах наладить массовое производство во второй половине текущего года. Эти решения станут продолжением технологии HBM, впервые представленной в 2013 году. Она основана на вертикальной укладке чипов, что позволяет экономить пространство, снижать энергопотребление и ускорять обработку данных, востребованную в сфере искусственного интеллекта.
Основным покупателем HBM-памяти остается Nvidia, однако Samsung и Micron также присутствуют на рынке с меньшими объемами. Samsung ранее заявила о передаче образцов своих HBM4 клиентам и планах начать поставки в 2026 году.