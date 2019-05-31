Скандальный бывший глава Минобороны Анатолий Сердюков стал вице-президентом Союза машиностроителей России

Анатолий Сердюков занял должность вице-президента Союза машиностроителей России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Союзмаша.

О ротации в руководящих органах Союза машиностроителей России и «Лиги содействия оборонным предприятиям», объявил на расширенном заседании Сергей Чемезов, президент Союзмаша и генеральный директор Ростеха.

В сообщении отмечается: «Вице-президентом Союза машиностроителей России стал индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков. В связи с назначением на пост полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе из числа заместителей председателя Союзмаш исключен бывший глава Роскосмоса Игорь Комаров».

Анатолий Сердюков хорошо известен по коррупционному скандалу Министерстве обороны России. Когда в 2013 году Сердюкова назначили генеральным директором Федерального исследовательского испытательного центра машиностроения Ростеха, некоторые депутаты Госдумы назначение Сердюкова прямым вызовом обществу. Тогда пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль не имеет никакого отношения к назначению Сердюкова.