Сканирование мозга за 10 минут предскажет успех операции на позвоночнике

Стимуляция спинного мозга применяется для пациентов с неизлечимой болью. Она заключается в установке электродов в позвоночник, чтобы подавить боль электрическими импульсами. Однако процедура помогает не всем, и определить её эффективность заранее было сложно.

Исследование показало, что активность двух ключевых сетей мозга — "сети пассивного режима" и "сети значимости" — может служить биомаркером успеха терапии. Ученые обнаружили, что слабая связь между этими сетями до проведения процедуры связана с лучшим её эффектом.

Для подтверждения гипотезы было проведено сканирование мозга 29 пациентов с хронической болью. Результаты исследования опубликованы в British Journal of Anaesthesia.

Метод предполагает проведение 10-минутного сканирования мозга в состоянии покоя, что значительно уменьшает нагрузку на пациента по сравнению с традиционным тестовым периодом терапии. Дополнительно можно использовать опросники и клинические индексы для повышения точности прогноза.

Ученые уверены, что эта технология станет важным шагом к персонализированной медицине, где функциональная визуализация мозга поможет подобрать оптимальное лечение для каждого пациента. Сейчас команда продолжает изучать влияние различных стимуляционных паттернов на активность мозга.