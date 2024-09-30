«Скиф» спас производство процессоров «Эльбрус» от разорения

АО «МЦСТ», известное своими российскими процессорами «Эльбрус», было передано под внешнее управление, как сообщили источники в отрасли. Пресс-служба Минпромтора подтвердила эту информацию, объяснив, что такое решение приняли для стабилизации ситуации и сохранения архитектуры процессоров «Эльбрус».

Теперь управлять «МЦСТ» будет НПЦ «Элвис», который разработал мобильные процессоры «Скиф». Информация о финансовом состоянии компании и её акционерах остаётся скрытой, но, по данным источников, контрольный пакет принадлежит гендиректору Александру Киму. Внешнее управление было введено в середине сентября, и, как полагают некоторые, это связано с попыткой объединить усилия двух разработчиков чипов для повышения эффективности работы обоих предприятий.

По слухам, причиной такого шага стало несоответствие гособоронзаказа, однако точные причины пока не известны. Введение внешнего управления стало возможным благодаря указу президента России, подписанному в марте 2024 года. Например, контроль над петербургским производителем оптической техники «ЛОМО» был передан концерну «Калашников» по аналогичному решению Военно-промышленной комиссии. Источники сообщают, что разработки «МЦСТ» были приостановлены из-за нехватки кристаллов, которые производились на Тайване, и из-за санкций, введённых США. Сначала компания планировала перенести производство на завод «Микрон», но этого не удалось сделать. Поэтому, чтобы предотвратить полное прекращение работы, «МЦСТ» передали под внешнее управление.