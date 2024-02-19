Складной смартфон HONOR Magic V2 начнут продавать в РФ по цене от 180 тысяч рублей

HONOR Magic V2 обладает корпусом, оптимизированным компактной внутренней компоновкой деталей для комфортного использования в сложенном и развернутом состояниях. С учетом отделки из экокожи, толщина устройства составляет всего 9,9 мм в сложенном виде, а вес — всего 231 г.

Смартфон оборудован компактным шарниром из титана и стали, который выдерживает более 400 000 складываний. Кремний-углеродные батареи обеспечивают емкость в 5000 мА·ч, есть поддержка быстрой проводной зарядки SuperCharge 66 Вт.

Смартфон оснащен OLED-экранами с динамической частотой обновления 1−120 Гц. Тройная основная камера имеет сенсоры 50 Мп с широкоугольной оптикой (f/1.9), оптической стабилизацией, автофокусом для макросъемки и ультраширокоугольной оптикой (f/2.0) и сенсор 20 Мп с оптической стабилизацией и перископическим объективом. Есть и две фронтальные камеры на 16 Мп.

Стоимость HONOR Magic V2 составит 179 990 рублей, и с 20 февраля по 31 марта предоставляется скидка в 20 000 рублей и сервисное предложение с бесплатной заменой экрана в течение 6 месяцев. Также, в период с 20 по 26 февраля действует специальное предложение — планшет HONOR Pad X9 LTE идет в подарок к покупке.