Для данного исследования специалисты привлекли практически 500 детей, подростков и взрослых. Так, участникам были выданы смеси с сахаром и водой в составе, однако с разным уровнем первого. Исследователи, в свою очередь, анализировали, сколько сахара предпочитали испытуемые, а также измеряли минимальную насыщенность, которая требуется им для выявления сладости. Было установлено, что для того, чтобы выявить сладость напитка взрослые люди могли употребить один кубик сахара, растворенного в 56 унциях воды, тогда как молодым людям для этого необходим раствор на 40 унций.

В ходе работы исследователи выяснили, что детям и подросткам необходимо на 40% больше сахара по сравнению со взрослыми для того, чтобы почувствовать сладость продукта. Это и позволило предположить, что склонность к сладкому может меняться с возрастом.