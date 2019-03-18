Сколько антивирусов провалили независимые тесты на эффективность?

Независимая австрийская организация AV-Comparatives провела сравнение антивирусных приложений для Android. Всего было протестировано 250 защитных приложений для платформы Google.

Только 80 из них, то есть чуть меньше одной трети, соответствуют базовому стандарта качества AV-Comparatives — они определили более 30% вредоносных приложений 2018 года и не имели ложных срабатываний.

В некоторых случаях, причина провала проста: на самом деле приложение не сканирует код. Специалисты обнаружили приложения, которые просто используют белые и чёрные списки. Также среди «неудачников» попадались и такие, что определяли как вредоносный код самих себя.

Прошли проверку продукты известных брендов, такие как AVG, «Касперский», McAfee и Symantec. Интересно, что 32 приложения, которые участвовали в тестировании в январе сейчас уже удалены из Google Play.