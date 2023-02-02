Сколько баз данных российских компаний мошенники выложили в Сеть в 2022 году

Суммарно в Интернете оказалось более 1,4 млрд строк данных, в большинстве содержащих имена клиентов, их телефоны, адреса, даты рождения, пароли, паспортные данные, подробности заказов и другую чувствительную информацию. В 2021 году в Сети оказалась 61 база с подобными данными.

Уточняется, что больше всего утечек пришлось на лето 2022 года — 140 баз. Наибольшее количество объявлений было обнаружено на форумах — 241 база, в Telegram — 70 баз.

«Специалисты Group-IB назвали точное число баз данных российских компаний, впервые выложенных в публичный доступ в 2022 году — 311 баз. Для сравнения, в 2021 году их было всего 61. Общее количество строк данных пользователей, содержащихся во всех опубликованных сливах, по оценкам экспертов Group-IB, превысило 1,4 миллиарда», — сказано в сообщении Group-IB.