Сколько боевых ракет было запущено в мире в 2021 году

Всего их за последние 12 месяцев было 170, сообщили представители министерства со ссылкой на данные средства российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). При этом в ведомстве напомнили, что СПРН позволяет не только получать, но и выдавать траекторные данные для предупреждений о ракетных нападениях.

Ранее, 24 декабря 2021 года, в России прошёл залповый пуск гиперзвуковых ракет «Циркон». Эта модель позволяет атаковать как морские, так и наземные цели. Тогда сообщалось об успешном окончании испытаний.

Ожидается, что полноценные поставки данного типа ракет начнутся уже в 2022 году.