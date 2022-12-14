Сколько бомбардировщиков у военных США

По словам журналиста Питера Сучиу, на сегодняшний день американские военные имеют в запасе 141 бомбардировщик. При этом он отметил, что серийное производство новых экземпляров прекратилось ещё в 2000 году.

Эксперт также рассказал, что с 1952 по 1962 годы в США выпустили 744 самолёта модели B-52, но в настоящее время на вооружении стоят лишь 76 самолётов данного типа. Модернизированные версии аппарата планируется эксплуатировать до 2050-х годов.

Сучиу отметил, что помимо всего прочего в арсенале Соединённых Штатов остаются бомбардировщики B-1 Lancer. Они в своё время создавались в качестве замены B-52. В свою очередь из 100 выпущенных B-1B на балансе американских военных осталось только 45 бомбардировщиков.