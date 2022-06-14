Сколько будет стоить фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 7 за пределами Китая

И, судя по данным инсайдеров, он состоится уже совсем скоро. При этом благодаря snoopytech нам даже известно, в какую цену обойдётся новинка.

По словам интернет-источника, китайская компания будет просить за устройство 50-60 евро. Правда, не совсем ясно — это ориентировочная цена базовой версии девайса или же разброс между Mi Band 7 и Mi Band 7 NFC.

Для сравнения, цена глобальной версии Mi Band 6 составляла 45 евро, а Mi Band 7 NFC — 55 евро.

Напомним, что ближайшая крупная презентация Xiaomi в Европе состоится в июле. Тогда компания покажет флагманский Xiaomi 12 Ultra. Возможно, в рамках того же мероприятия нас ждёт анонс и фитнес-браслета Mi Band 7 Global.