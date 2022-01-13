Сколько будут стоить новые беспроводные наушники Apple в России

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Сколько будут стоить новые беспроводные наушники Apple в РоссииИ насколько это дороже, чем в США
Под конец 2021 года Apple представила свои очередные беспроводные наушники — Beats Fit Pro. Теперь же устройство появилось и в российском онлайн-магазине компании.
Цена новинка — 19 990 рублей. Для сравнения, в США стоимость наушников составляет 199 долларов или 15 тыс рублей. Что интересно, на данный момент россиянам недоступен непосредственно заказ девайса — компания ещё не называла дату выхода новинки в продажу.
Напомним, что анонс Beats Fit Pro состоялся ещё в ноябре 2021-го. Отличительной особенностью дизайна устройства являются заушные крепления — с их помощью наушник может надёжно крепится в ушах пользователя.
Также в основу устройства лёг чип H1 от Apple, акселерометр и функция активного шумоподавления. Заявляется о шести часах работы от одного заряда.
Источник: Apple