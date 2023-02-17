Сколько человеческих лет ChatGPT, исходя из его результатов специального теста на уровень развития

Соответствующее исследование не так давно провёл Михал Косински — доцент кафедры организационного поведения в Стэнфорде. Он протестировал различные версии GPT-3 в задачах, предназначенных для измерения «теории мышления» — когнитивных способностей, позволяющих человеку понимать, что происходит в голове другого человека.

Последней на данный момент версии ChatGPT удалось решить 94% заданий по теории мышления. Таким образом, ИИ показал результаты на уровне девятилетнего ребёнка.

И хоть к результатам исследования следует подходить с осторожностью из-за того, что современный искусственный интеллект представляет из себя «чёрный ящик», Косински считает, что изучение данной технологии способно помочь в объяснении человеческого познания.