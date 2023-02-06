Сколько человек лишатся работы из-за искусственного интеллекта к 2025 году

Известно, что два виртуальных работника были назначены менеджерами по отчётности в редакционной и дизайнерской группах соответственно. При этом они также будут выполнять регулярные творческие задания.

Эта история особенно интересна на фоне того, какими данными поделились специалисты на Всемирном экономическом форуме. Тогда сообщалось, что уже к 2025 году 85 миллионов рабочих мест «отнимет» искусственный интеллект.

В то же время эксперты поспешили успокоить общественность, заявив, что популяризация ИИ приведёт к появлению 97 млн новых рабочих мест в течение следующих нескольких лет.