Сколько человек спас коронавирус от смерти из-за грязного воздуха

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Сколько человек спас коронавирус от смерти из-за грязного воздухаМежду прочим, не так уж и мало
Самый первый карантин из-за COVID-19, который случился в Европе весной 2022 года, оказался достаточно полезным для окружающей среды. Более того, свои плюсы в этом нашли немало людей.
По данным Службы изменения климата Copernicus, в этот период заметно уменьшилось загрязнение воздуха в 47 городах по всему миру. Более того, из-за уменьшения уровня диоксида азота (NO2) в окружающей среде, более 800 человек избежали смерти из-за плохого качества воздуха.
Сообщается, что в период с февраля по июль 2020 года во Франции, Испании и Италии уровень NO2 упал на 50-60%.
Напомним, что летом 2021 года Европейское агентство по окружающей среде опубликовало массивный отчёт о состоянии окружающей среды в регионе. В нём отмечается, что даже несмотря на упавший в некоторых регионах уровень NO2, карантин практически не повлиял на общее состояние экологии.
Источник: Nature