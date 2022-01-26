Сколько человек спас коронавирус от смерти из-за грязного воздуха

По данным Службы изменения климата Copernicus, в этот период заметно уменьшилось загрязнение воздуха в 47 городах по всему миру. Более того, из-за уменьшения уровня диоксида азота (NO2) в окружающей среде, более 800 человек избежали смерти из-за плохого качества воздуха.

Сообщается, что в период с февраля по июль 2020 года во Франции, Испании и Италии уровень NO2 упал на 50-60%.

Напомним, что летом 2021 года Европейское агентство по окружающей среде опубликовало массивный отчёт о состоянии окружающей среды в регионе. В нём отмечается, что даже несмотря на упавший в некоторых регионах уровень NO2, карантин практически не повлиял на общее состояние экологии.