Сколько человек за раз может заразить всего один больной омикрон-штаммом COVID-19

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Сколько человек за раз может заразить всего один больной омикрон-штаммом COVID-19На удивление, очень много
Омикрон-штамм COVID-19 — очень заразен. Но насколько сильно заразен? Скольки людям за раз может передать инфекцию человек, заражённый данной мутацией?
Если верить словам аллерголоаг-иммунолога Владимира Болибока, то за раз такой пациент может заразить около 100 человек. Это делает омикрон-штамм более заразным, чем такие заболевания как корь, которая прежде считалась лидером в данной вопросе среди болезней.
Специалист отметил, что для передачи нового вида инфекции коронавируса, достаточно даже простого разговора или дыхания рядом с пациентом. Показатель же в 100 заражённых от одного может быть достигнут, если переносчик покашляет или чихнёт.
Болибок также обратил внимание на сокращение инкубационного периода. Так, первые симптомы наблюдаются уже 3-4 дня с момента попадания вируса в организм человека.
Источник: Известия