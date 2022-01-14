Сколько человек за раз может заразить всего один больной омикрон-штаммом COVID-19

Если верить словам аллерголоаг-иммунолога Владимира Болибока, то за раз такой пациент может заразить около 100 человек. Это делает омикрон-штамм более заразным, чем такие заболевания как корь, которая прежде считалась лидером в данной вопросе среди болезней.

Специалист отметил, что для передачи нового вида инфекции коронавируса, достаточно даже простого разговора или дыхания рядом с пациентом. Показатель же в 100 заражённых от одного может быть достигнут, если переносчик покашляет или чихнёт.

Болибок также обратил внимание на сокращение инкубационного периода. Так, первые симптомы наблюдаются уже 3-4 дня с момента попадания вируса в организм человека.