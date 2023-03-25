Сколько денег хакеры украли у пользователей криптобирж в 2022 году

Специалисты рассказали, что с 2020 по 2022 год число атак на криптосервисы выросло в 6 раз — с 50 до 300. Причём все 300 кибератак были зафиксированы именно в 2022.

В результате этих взломов, и в основном это уже не централизованные биржи, которые были целями в 70% случаев, а всё более набирающие обороты на рынке DeFi-сервисы и блокчейн-мосты, злоумышленники и смогли заполучить рекордные $3,9 млрд.

Основными жертвами хакерских атак стали криптобиржи Maiar, Crypto.com, Derbit, Beanstalk, BSC Token Hub и Qbit. Как отмечается, киберпреступники крадут токены Ethereum, которые впоследствии обмениваются на USDT.