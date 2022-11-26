Сколько денег потерял производитель компьютеров HP после ухода из России

Как отмечается, HP потерял из-за ухода из России $23 млн, или 1,4 млрд рублей. В целом прибыль компании снизилась на 0,8% и составила $63 млрд. Чистая прибыль снизилась с $6,5 млрд до $3,2 млрд.

В сумму убытков при уходе из России вошли расходы, связанные с «расторжением контрактов, списанием оборудования, а также другие единовременные траты».