Сколько денег потерял производитель компьютеров HP после ухода из России

19:05, 26 ноября 2022
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Сколько денег потерял производитель компьютеров HP после ухода из РоссииКомпания опубликовала годовой отчёт
Мировой производитель компьютеров Hewlett Packard Inc. (HP) опубликовал отчёт за финансовый год, завершившийся 31 октября. Компания назвала сумму, которую потеряла из-за ухода с российского рынка.
Фото: Сrn.com
Как отмечается, HP потерял из-за ухода из России $23 млн, или 1,4 млрд рублей. В целом прибыль компании снизилась на 0,8% и составила $63 млрд. Чистая прибыль снизилась с $6,5 млрд до $3,2 млрд.
В сумму убытков при уходе из России вошли расходы, связанные с «расторжением контрактов, списанием оборудования, а также другие единовременные траты».