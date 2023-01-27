Сколько денег потеряла Mastercard из-за ухода из России

«Чистый убыток до налогообложения в размере 30 млн долларов за полный 2022 год напрямую связан с введёнными санкциями и приостановкой наших операций в России», — говорится в отчёте.

При этом общий убыток компании в связи с данным решением и того больше — он составляет 67 млн долларов. Но в то же время Mastercard учла и прибыль в размере 37 млн долларов. Отсюда и итоговая цифра в 30 млн.

Сообщается также, что общемировая чистая прибыль Mastercard за 2022 год выросла на 14% до 9,9 млрд долларов. Напомним, что системы Visa и Mastercard прекратили операции в России в начале прошлого года.