Сколько денег теряет Голливуд из-за забастовки актёров

В итоге в это противостояние оказались вовлечены операторы, ассистенты постановщиков, гримёры, плотники и художники по костюмам. Из-за этого простаивают зарезервированные съёмочные площадки с готовыми декорациями и техникой. В среднем студии теряют не менее $600 тысяч в неделю.

Под угрозой переноса оказалась ежегодная премия «Эмми», которая должна состояться 18 сентября, но в силу складывающейся ситуации может быть перенесена на ноябрь 2023 или на следующий год. Заморозить могут такие крупнобюджетные проекты, как «Гладиатор 2», «Битлджус 2», «Дэдпул 3».