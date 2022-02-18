Сколько денег тратит человечество на уничтожение природы и усиление глобального потепления

Оказалось, что ежегодно сумма достигает 1,8 трлн долларов (137 трлн рублей). При этом это минимальная сумма — порой она бывает заметно выше. Сообщается, эта сумма эквивалентна 2% мирового ВВП, при этом большая её часть тратится на добычу ископаемого топлива. Также немалые деньги уходят на сельскохозяйственный сектор, водоснабжение и лесное хозяйство.

Специалисты заявляют, что подобное финансирование напрямую противоречит Парижскому соглашению. Более того — оно мешает достичь целевых показателей по проектам, нацеленным на восстановление биоразнообразия, борьбу с проседанием почвы и обезлесением. И всё это за госчёт.

Напомним, что ранее в 2021 году ООН заявила о том, что около 90% субсидий, предоставляемых фермерам каждый год, наносят ущерб здоровью людей.