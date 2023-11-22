Сколько денег у главы и основателя NVIDIA

Это существенное увеличение связано с ростом стоимости акций компании, особенно благодаря развитию искусственного интеллекта и связанных с ним технологий.

В начале 2023 года состояние Хуана оценивалось примерно в $14 млрд, что делает его текущий финансовый успех еще более впечатляющим.

NVIDIA, известная своими высококачественными графическими картами, в последнее время сосредоточилась на разработке ИИ и соответствующего оборудования.

Это привело к значительному увеличению доходов компании, особенно в сегменте центров обработки данных, что способствовало росту стоимости акций. Во II квартале этого года NVIDIA зафиксировала рекордный доход в размере более $13 млрд, превзойдя предыдущий рекорд в $8 млрд.