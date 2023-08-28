Сколько должна Google России

Сколько должна Google РоссииСуммы, конечно, пугающие
Внимание общественности снова обращено на финансовые проблемы Google в России. По данным, опубликованным ТАСС, долг российского подразделения техногиганта перед кредиторами достиг поразительных 20,1 млрд рублей.
Эта ситуация привела к тому, что кредиторы, включая ФАС и другие крупные компании, рассматривают возможность обращения в Арбитражный суд Москвы с ходатайством о признании Google банкротом.
На первом собрании кредиторов было принято решение о начале процедуры банкротства. Дебиторская задолженность Google уже превышает 27 млрд рублей, что является серьёзным ударом по репутации компании.
Это также может сказаться на её операциях в России, учитывая, что выручка ООО «Гугл» снизилась на 82% в 2022 году.
Ситуация становится ещё более запутанной, учитывая, что более тысячи российских компаний предъявили свои требования к Google, большая часть из которых связана с неоказанием услуг по размещению рекламы.
Всё это создаёт неблагоприятный фон для дальнейшего присутствия Google на российском рынке.