Сколько дронов Россия будет выпускать ежегодно

19:07, 28 апреля 2023
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Сколько дронов Россия будет выпускать ежегодноДля начала планируется выйти на 18 тысяч аппаратов в год
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов рассказал о количестве беспилотников разных классов, включая дроны весом менее одного кг, которое отечественная промышленность сможет выпускать ежегодно.
По словам Белоусова, уже к 2026 году планируется выпускать 18 тысяч дронов в год, а к 2030 — 32 тысячи БПЛА. К 2026 году уровень покрытия внутреннего спроса должен достичь 52%, к 2030 — порядка 70%.
На сегодняшний день удовлетворённость спроса внутреннего заказчика составляет более 30%.