Сколько дронов Россия будет выпускать ежегодно

По словам Белоусова, уже к 2026 году планируется выпускать 18 тысяч дронов в год, а к 2030 — 32 тысячи БПЛА. К 2026 году уровень покрытия внутреннего спроса должен достичь 52%, к 2030 — порядка 70%.

На сегодняшний день удовлетворённость спроса внутреннего заказчика составляет более 30%.