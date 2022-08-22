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Сколько ещё спутников размером с Луну могла бы «выдержать» Земля

У планет-гигантов, находящихся в Солнечной системе, имеется множество естественных спутников. Их число может достигать десятков.
Сколько ещё спутников размером с Луну могла бы «выдержать» Земля

Но менее крупные планеты, такие как Земля или Марс, не могут похвастаться чем-то подобным. Например, у Красной планеты всего два естественных спутника, а у Земли — один.

Учёные решили выяснить, а сколько максимум лун могло бы быть у нашей планеты? Главным критерием было то, что они не должны были бы изменить её орбиту.

В предыдущей работе я изучал «упаковку» двойной системы альфы Центавра. Тогда мы научились оценивать число планет, которые могли бы стабильно существовать в обитаемой зоне звезды <...> Теперь же мои коллеги задали границы для спутников Земли, что позволило использовать те же динамические формулы.

Билл Куорлес
Один из авторов новой работы

Расчёты продемонстрировали, что Земля могла бы удерживать разное число спутников, в зависимости от их массы. Так, если бы их размер был сопоставим с Луной, то тогда речь могла бы идти о четырёх небесных телах.

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