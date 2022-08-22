Сколько ещё спутников размером с Луну могла бы «выдержать» Земля

Но менее крупные планеты, такие как Земля или Марс, не могут похвастаться чем-то подобным. Например, у Красной планеты всего два естественных спутника, а у Земли — один.

Учёные решили выяснить, а сколько максимум лун могло бы быть у нашей планеты? Главным критерием было то, что они не должны были бы изменить её орбиту.