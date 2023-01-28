Сколько граждан обратились в 2022 году в Роскомнадзор из-за незаконной обработки персональных данных

Чаще всего жалобы подавали на коллекторские агентства, организации ЖКХ, владельцев сайтов, кредитные учреждения, соцсети. Таких жалоб зарегистрировано 38,2 тысячи, что на 0,3% меньше по сравнению с 2021 годом.

Всего в течение 2022 года граждане подали 44,3 тысячи жалоб — на 0,8% меньше, чем в 2021 году. Кроме того, 535 записей внесено Роскомнадзором в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных — на 11,5% меньше, чем в 2021 году.